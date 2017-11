Calcio – Serie A

Cagliari, 26 Nov 2017 – Per una notte l’Inter in testa alla classifica poi oggi si vedrà se la mantiene. Il successo alla ‘Sardegna Arena’ 1-3 vale il sorpasso in classifica sul Napoli, almeno fino al completamento della trasferta dei partenopei a Udine. Icardi decisivo, la sua doppietta vale l’aggancio a Immobile fra i cannonieri. Cagliari bloccato a 15 punti, per il momento in situazione tranquilla.

Soliti interpreti nel 4-2-3-1 di Spalletti, di nuovo Santon preferito a Nagatomo. Per Lopez il 3-5-2 ha in Pavoletti e Joao Pedro i terminali offensivi, con Faragò e Padoin sulle corsie. Bene i sardi in avvio, grande intensità e pressing su tutti i palloni, gli ospiti faticano a uscire. Faragò serve Pavoletti che calcia a botta sicura e trova il grandissimo intervento di Handanovic. Ci vuole quasi mezz’ora perché l’Inter si scuota, ma, quando lo fa, è subito letale. Al 29′ cross di Candreva, Perisic rimette il pallone in area e il solito Icardi è puntuale all’incontro col gol. Un pasticcio di Rafael consegna allo stesso Icardi il pallone del raddoppio, il n.9 lo grazia sbagliando il controllo. Il Cagliari, intanto, cala molto.

I sardi si ripresentano determinati nella ripresa. Barella ci prova da fuori, una deviazione fa correre un brivido ad Handanovic. Spalletti inserisce Brozovic per Vecino e il croato si iscrive nel tabellino dopo appena due minuti. Al 55′ Candreva riceve sulla destra e la piazza bassa sulla corsa di Brozovic che arriva a rimorchio. Il Cagliari sbanda e l’Inter preme sull’acceleratore. Perisic sciupa un’opportunità su servizio del solito Candreva. Lopez gioca la carta Farias (per Ionita) e i rossoblù rialzano il baricentro. Spalletti richiama i suoi a maggiore attenzione ed è buon profeta. Perché al 71′ Faragò si fa luce a destra e crossa sulla corsa di Pavoletti, bravissimo a colpire al volo di piatto alle spalle di Handanovic. L’Inter traballa sull’inserimento di Farias che non gira bene la ghiotta opportunità fornita dall’imbucata di Barella. All’83’ distanze ristabilite con un’azione rocambolesca: cross basso di Gagliardini, Faragò alza un campanile, Rafael in uscita viene contrastato da Perisic, palla a Icardi che si conferma rapace d’area. Gol concesso dopo revisione del Var che non fa cambiare idea all’arbitro Pairetto. Per Maurito gol numero 15 in campionato, raggiunto Immobile in vetta alla classifica dei bomber.