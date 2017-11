“Welcome To Sardini” organizza l’evento “Sardegna in Campo”, alla Sardegna Arena, nella casa dei sardi.

Cagliari, 24 Nov 2017 – Il primo appuntamento è in programma sabato 25 novembre, dalle 9.00 alle 15.00, in occasione di Cagliari–Inter. In tutte le partite di cartello del Cagliari sarà possibile visitare il percorso museale all’interno della Sardegna Arena, e degustare prodotti enogastronomici isolani di 6 selezionatissime aziende sarde.

L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata dedicata alla Sardegna, a Cagliari e al Cagliari Calcio. Per le aziende sarà un’importante vetrina per presentare i loro prodotti, mentre per i visitatori sarà un’occasione per conoscere eccellenze alimentari isolane in un contesto “magico” come la Sardegna Arena.

Non solo: Grazie ai bus che sono stati messi a disposizione, gli interessati potranno arrivare da tutta la Sardegna. Alghero, Sassari, Olbia, Nuoro, Macomer e Oristano saranno le fermate dalle quali partiranno i mezzi che accompagneranno gli appassionati fino a Cagliari. I bus saranno a disposizione anche per visitare la Città, da Via Roma a Castello o il Poetto e saranno coordinati sempre da una assistente della Welcome to Sardinia. Acquistando il biglietto sarà po i possibile concludere la giornata assistendo al match della squadra di Diego Lopez contro i nerazzurri di Spalletti.