Un monserratino di 45 anni con precedenti penali arrestato dai carabinieri della compagnia di Quartu S.E. per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Quartu Sant’Elena (Ca), 24 Nov 2017 – Alle ore 01 circa di questa notte, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Antonio Ferace, 45 anni, di Monserrato, con precedenti di polizia, trovato in possesso, al termine di perquisizione personale e domiciliare, di 70 grammi circa di cocaina, una decina di marijuana, due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento.

L’uomo quindi è stato dichiarato in arresto e al termine delle formalità di rito, è stato rinchiuso presso la casa circondariale di Uta dove rimarrà a disposizione dell’A.G.