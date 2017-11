Sanzionati tre pescatori subacquei sorpresi a pescare ricci: sequestrate le attrezzature e il pescato e sanzionato per tre mila euro

Cagliari, 24 Nov 2017 – L’attività di controllo svolta quest’oggi dai militari della Guardia Costiera di Cagliari ha portato all’individuazione di tre pescatori subacquei sportivi che nel tratto di mare antistante i comuni di Sarroch e Capoterra esercitavano la pesca del riccio in violazione della normativa di settore recentemente emanata dalla regione Sardegna.

Nello specifico i contravventori, due pescatori quartesi e un cagliaritano, oltre a svolgere la pesca in una giornata non consentita (come noto agli sportivi è consentito solo nelle giornate di sabato domenica e festivi), utilizzavano gli apparecchi di respirazione.

Ammontano a 3000 euro le sanzioni comminate per le violazioni riscontrate, oltre al sequestro delle attrezzature utilizzate (bombole, pinne, maschere, piombi ecc.) e del pescato, circa 500 ricci ancora vivi che successivamente sono stati rigettati in mare dagli equipaggi delle motovedette.