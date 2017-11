Il presidente Paolo Secci ha convocato il Consiglio della Municipalità di Pirri

Cagliari, 24 Nov 2017 – Il Consiglio della Municipalità di Pirri è convocato per giovedì 30 novembre 2017, alle 17 nella sede al civico 35 di via Riva Villasanta. A voce dell’avviso a firma del presidente Paolo Secci, è prevista la trattazione dell’Ordine del giorno “Viabilità via Risorgimento” e della relazione delle Commissioni n. 1, 2, 3, 4 e 5 avente ad oggetto “Interventi urgenti Scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri”. Al terzo e ultimo punto, ratifica dei verbali delle sedute precedenti.

Condividi su...