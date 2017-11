Il famoso Francesco Morelli fondatore e presidente dell’Istituto Europeo di Design si è spento questa notte a 76 anni.

Oristano, 24 Nov 2017 – Francesco Morelli, fondatore e presidente dello IED, Istituto Europeo di Design si è spento all’età di 76 anni.

Nato in provincia di Oristano nel 1941 è uno stato uno dei primi italiani a credere nell’importanza del design. Sognatore ed innovatore, Morelli, si è sin da giovane impegnato nel creare una linea di pensiero differente tanto da aver creato una scuola, lo IED, per formare i desinger coniugando teoria e pragmatismo.

Ben 50 anni di attività, 10 sedi in Italia e nel mondo, lo IED ha reso noto il made in Italy nel mondo.

Nel 1966 Morelli fa nascere lo IED che da 50 anni è il punto di riferimento di giovani e non che vogliono essere portatori di innovazione, di idee e soprattutto che vogliono lavorare con passione e professionalità in un settore, quello del design, veramente particolare.

“La professione del designer”, ha recentemente dichiarato Francesco Morelli, “è molto articolata. Richiede a più livelli conoscenze vaste e universali, e allo stesso tempo competenze verticali e approfondite in ambiti come tecnologia, economia, materie umanistiche, storia. Ho voluto che anche IED fosse articolato, in grado di evolvere nella società e in continuo aggiornamento rispetto ai temi della formazione”.

Un innovatore a tutto tondo, un uomo di Sardegna, capace di porre in atto sfide volte a rendere il made in Italy un prodotto competitivo e complesso. Morelli è sempre stato capace di stare al passo con i tempi, mettendo i giovani al centro delle sfide contemporanee ed è per questo motivo che lo IED è diventato centro di riferimento internazionale della formazione e della cultura del design.

Durante l’ultima iniziativa pubblica in occasione dei 50 anni dello IED Morelli dichiarava: “Desidero consegnare al futuro – aveva detto – uno IED che pensa e che pone sempre al centro della propria riflessione gli studenti, il vero motore del nostro lavoro. Giovani da guidare in una galassia di opportunità, non solo quelle del proprio quartiere ma del mondo intero”. E.C.