Giovane cagliaritani con vari precedenti penali arrestato dagli agenti di una Volante per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Cagliari, 24 Nov 2017 – Questa notte, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno fermato in Via Savoia, Christian Firinu, di 28 anni, residente ad Elmas, pluripregiudicato anche per reati specifici in materia di spaccio. L’uomo durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di un pacchetto di sigarette contenente 5 dosi di marijuana e 3 pezzetti di hashish.

Quindi il controllo è stato esteso alla sua abitazione dove, nella camera da letto, sono stati rinvenuti un panetto di hashish del peso di circa 27 grammi, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico intriso di sostanza stupefacente. Perciò Firinu è stato dichiarato in arresto e su disposizione del Magistrato di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito “direttissima” previsto per oggi.