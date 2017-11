Università – Il Cirem e la Sardegna su due ruote

Cagliari, 23 Nov 2017 – Sabato 25 e domenica 26 novembre, la Fiera internazionale della Sardegna – viale Diaz n.221, di Cagliari – ospita la settima edizione di Scirarindi, festival dedicato al benessere, al buon vivere e alla sostenibilità in Sardegna. Il Cirem (Centro interuniversitario ricerche economiche e mobilità dell’Università di Cagliari) è presente – con uno stand insieme a Fiab-Città ciclabile onlus – per promuovere la mobilità sostenibile e in particolare la mobilità ciclistica. Un’ottima occasione per presentare le attività di ricerca che il Centro dell’ateneo, in collaborazione con Fiab e Arst sta svolgendo nell’ambito della pianificazione della Rete ciclabile della Sardegna. Una rete di percorsi ciclabili e di bici+treno di circa 2.700 km che permetterà di visitare l’intera regione.

Gli specialisti del Cirem – coordinati da Italo Meloni, ordinario di Pianificazione dei trasporti al dipartimento di Ingegneria civile, ambiente e architettura dell’Università di Cagliari – studiano gli sviluppi di una rete che coinvolge 256 centri abitati, 231 territori comunali, 63 siti interesse comunitario, 22 zone di protezione speciale, due parchi nazionali, quattro parchi regionali, due siti Unesco, 747 punti di interesse (tra questi, 248 spiagge), tre borghi di eccellenza, otto porti commerciali, 24 porti turistici, 49 stazioni ferroviarie e 432 fermate Arst extraurbane. “La Regione Sardegna nel 2015 ha riconosciuto la mobilità ciclistica come fattore strategico nella pianificazione regionale delle infrastrutture prioritarie, inserendo risorse finanziarie per un primo Intervento funzionale con il nostro Centro impegnato nell’impostazione metodologico-scientifica e l’Arst quale soggetto attuatore. La metodologia pianificatoria, attraverso un approccio di sistema, individua – spiega il professor Meloni – un complesso di interventi, azioni e misure integrate di infrastrutturazione fisica e sociale finalizzate a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di spostamento quotidiano, di svago, sport e turismo”. Per il Cirem, con Italo Meloni (direttore), sono impegnati i ricercatori Giulia Desogus, Francesco Piras, Francesco Porru, Cristian Saba, Benedetta Sanjust di Teulada, Beatrice Scappini, Eleonora Sottile, Daniele Trogu e Veronica Zucca.

“Una rassegna animata e vivace, che propone accanto ad un’ampia area espositiva, un fitto cartellone di appuntamenti con incontri, convegni, spettacoli. Ma anche la possibilità per grandi e piccini di partecipare a laboratori pratici, lezioni dimostrative, degustazioni, corsi di cucina, atelier creativi, massaggi e trattamenti” spiega una nota degli organizzatori. Distribuito su oltre diecimila metri quadri di esposizione, con nove sezioni tematiche e oltre 200 eventi in scaletta, Scirarindi è “un viaggio di scoperta e di celebrazione della Sardegna naturale. Numerose realtà locali presentano le loro buone pratiche: aziende, cooperative, associazioni no profit, realtà impegnate nel sociale, piccoli produttori dall’artigianato al cibo”. In sostanza, due giornate che avvicinano a Economia etica e Consumo critico, Sostenibilità e nuovi Stili di vita, Produzioni alimentari biologiche, a km zero e di qualità, Bioedilizia e Tutela dell’ambiente, Turismo consapevole, Medicine olistiche, Discipline bio-naturali e Ricerca interiore. L’evento ha il patrocinio del Comune e della città Metropolitana di Cagliari, e della Regione. Com