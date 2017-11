Servitù militari, Pigliaru incontra a Villa Devoto i sindaci. Nota comune al ministro della difesa sui contributi

Cagliari, 23 Nov 2017 – Una nota congiunta per chiedere risposte immediate sui contributi agli enti locali gravati da servitù militari, sia per quanto riguarda l’importo che le tempistiche di erogazione. La invieranno al Ministro della Difesa il Presidente della Regione Francesco Pigliaru e i Sindaci dei Comuni interessati, riuniti questa mattina a Villa Devoto per condividere le azioni da portare avanti.

Punto fermo, come ha ribadito il Presidente Pigliaru, è la necessità di avere l’erogazione tempestiva di uno stanziamento in linea con le richieste e con le aspettative della Regione e dei Comuni.

All’incontro odierno hanno partecipato i primi cittadini di Arbus, Decimomannu, Pedasdefogu, Sant’Anna Arresi, Teulada, Villagrande Strisaili, Villaputzu, Villasor e Ulassai.

