A Olbia occultavano eroina in macchina: arrestati dai carabinieri due giovani romani

Olbia, 23 Nov 2017 – I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato Mattia Cocco, 24 anni, romano già noto alle forze di polizia, e C.D., 18 anni, anche lei romana, ritenuti responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare eroina.

Nel corso dei servizi giornalieri di controllo del territorio nella città di Olbia, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha fermato l’autovettura guidata dall’uomo, avendo notato che il giovane non indossava la cintura di sicurezza.

Nel corso del controllo, i militari hanno subito constatato un atteggiamento nervoso e irrequieto da parte del conducente che è aumentato dopo aver dato delle vaghe risposte alla richiesta del motivo per cui si trovassero in Sardegna. Insospettiti da tale comportamento, i Carabinieri hanno quindi deciso di procedere ad un controllo del bagagliaio dell’autovettura, accorgendosi subito che in un’intercapedine creata “ad hoc” tra le plastiche del portellone erano stati nascosti tre involucri in cellophane contenenti in totale 1,5 kg di eroina.

Quindi la coppia è stata dichiarata in arresto e sono stati successivamente accompagnati presso il carcere di Bancali, dove dovranno restare a disposizione della competente Autorità Giudiziaria con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.