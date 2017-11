Giunta Sardegna: le altre delibere di oggi.

Cagliari, 22 Nov 2017 – La Giunta regionale, riunita questo pomeriggio a Villa Devoto sotto la direzione del presidente Francesco Pigliaru, ha scelto il commissario dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Istituto dei ciechi della Sardegna”: si tratta di Luigi Floris, dirigente in pensione del Comune di Cagliari. Sempre su proposta dell’assessore Luigi Arru è stato recepito l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sulle “Linee di indirizzo per l’assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza”. La delibera di recepimento precisa che il percorso assistenziale sia sperimentato per due anni presso una o più strutture residenziali di riabilitazione globale a ciclo continuativo ad elevato livello assistenziale organizzativo e tecnologico e che lo stesso sia monitorato e valutato da una Commissione istituita presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale al fine di definire la programmazione regionale. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della delibera, le strutture già operanti e accreditate potranno presentare istanza di trasformazione temporanea di un modulo di 10 posti letto da dedicare, a regime, esclusivamente all’assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza in coerenza con le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo nazionali.

Lavoro – Su proposta dell’assessora Virginia Mura, la Giunta ha deliberato alcune modifiche alle allocazioni di risorse del Por Fse 2014-2020. L’obiettivo è imprimere un’accelerazione alla spendita dei fondi e indirizzare le risorse negli Obiettivi specifici che più stanno contribuendo in termini di realizzazione degli interventi. A beneficiare delle modifiche saranno in particolare l’avviso Tutti a Iscol@, le misure nell’ambito del Piano di rilancio del nuorese, l’avviso microcredito dedicato al Programma Imprinting, i progetti pilota sulle politiche attive, l’innovazione sociale e la lotta alla dispersione scolastica, le borse di studio per studenti meritevoli, le attività formative Green e Blue economy e l’avviso Master and Back per i percorsi post-lauream. Il Piano triennale in favore dei lavoratori socialmente utili va avanti e il numero degli LSU in Sardegna si ridurrà a 32 unità entro il 2017, salvo ulteriori diminuzioni, con l’obiettivo di azzerare il bacino regionale nel 2018. L’andamento dovrebbe consentire, l’anno prossimo, un rinnovo della convenzione col Ministero del Lavoro per il rifinanziamento degli assegni. Per questo motivo la Giunta, su delibera proposta dall’assessora Mura, ha deciso accelerare le procedure per l’erogazione dei benefici previsti per la stabilizzazione di 11 LSU negli organici dei Comuni e l’esodo di altri 9 lavoratori. Red