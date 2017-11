Finanziaria, Pigliaru: massima fiducia mia e della giunta nei confronti dell’assessore Paci, lavoriamo insieme con spirito costruttivo

Cagliari, 22 Nov 2017 – “La fiducia mia e di tutta la Giunta nei confronti dell’assessore Paci è massima, per i contenuti della Finanziaria in discussione e per il metodo collegiale e condiviso con cui si stanno portando avanti i lavori.

La Giunta ha da sempre grande attenzione per le politiche sociali e del lavoro, così come per tutte le tematiche cruciali su cui stiamo lavorando duramente per dare le migliori risposte possibili alla Sardegna. Ricordo che sul Reis, il reddito di inclusione sociale, ci sono anche quest’anno 30 milioni di euro, e per gli interventi sul lavoro almeno 70 milioni”. Lo scrive in una nota il presidente della Regione Francesco Pigliaru. Red