Saldi invernali di fine stagione: l’inizio ufficiale è per venerdì 5 gennaio 2018.

Cagliari, 21 Nov 2017 – Nell’ottica di una fattiva collaborazione, il Servizio Suape, Mercati, Attività produttive e Turismo del Comune di Cagliari, ricorda che il Decreto assessoriale Regione Autonoma della Sardegna n. 8 del 15 giugno 2011 individua la data di inizio delle vendite di fine stagione secondo le seguenti scadenze: – il primo giorno feriale antecedente l’Epifania; – il primo sabato del mese di luglio.

Per l’anno 2018 i saldi invernali inizieranno pertanto il venerdì 5 gennaio 2018.

Nei 40 giorni antecedenti la data di inizio dei saldi, ovvero dal prossimo 26 novembre, sono vietate le vendite promozionali e le vendite di liquidazione per il settore non alimentare (articolo 4 Legge Regionale 17/2006). Com

Condividi su...