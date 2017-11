Pensioni, Gentiloni spinge per l’intesa. Camusso: “Occasione persa, mobilitazione il 2 dicembre”

Roma, 21 Nov 2017 – Sul fronte delle pensioni ci sono “posizioni articolate da parte delle organizzazioni sindacali” ma “come governo abbiamo lavorato per una valutazione più largamente condivisa”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, al termine del tavolo con i sindacati. “Come governo la nostra intenzione è che i contenuti di questo dialogo diventino parte della legge di bilancio e quindi proporremo degli emendamenti alla legge” nell’ottica del “dialogo e confronto con il Parlamento”. In apertura del tavolo, questa mattina, il premier Gentiloni spingeva per un accordo con i sindacati: Il pacchetto di misure del governo sulle pensioni è “molto rilevante e sostenibile. Dal nostro punto di vista un buon risultato. Un risultato di cui la condivisione del mondo sindacale è requisito importante. Se arriva il sì dei sindacati il pacchetto sarà più forte”.

“Il confronto si è mosso dentro un sentiero stretto di risorse. Questa è la prima critica che vogliamo ribadire. La scarsità di risorse è figlia ed effetto di scelte che vengono fatte”. Lo ha detto la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l’incontro governo-sindacati sulle pensioni. “Una legge di bilancio che non interviene sui nodi del Paese perde la sua occasione”, ha sottolineato Camusso, per la quale nella manovra “ci sono molte partite aperte, a cominciare dal rinnovo dei contratti pubblici”. “Il nostro giudizio sul testo proposto dal governo sulla previdenza è di grande insufficienza”, ha aggiunto la leader della Cgil, per la quale “la proposta del governo si muove ancora per deroghe, per piccoli interventi, e questo rende incerto il sistema previdenziale. E’ un’occasione persa, in termini di prospettiva del sistema, pensiamo in particolare ai giovani e alle donne”. “La vertenza previdenziale è aperta”, ha aggiunto Camusso, che ha annunciato per il 2 dicembre “la prima mobilitazione della Cgil”. “Non stiamo parlando di 300 milioni di euro ma di 63 milioni”. Questo, secondo le stime della Cgil fornite dal leader Susanna Camusso, il valore del pacchetto previdenza messo in campo dal governo.

“La Cisl ritiene che il percorso prospettato dal governo e la sintesi fatta siano assolutamente positivi. E’ quindi un giudizio positivo del percorso e del lavoro fatto”. Cos la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, al termine dell’incontro sulle pensioni a Palazzo Chigi.

“Abbiamo concluso questo percorso. E visto implementare la nota di sintesi presentata del governo, recuperando alcuni chiarimenti chiesti”. Così il leader della Uil, Carmelo Barbagallo, al termine dell’incontro sulle pensioni a Palazzo Chigi. “Se partiamo dalla valutazione che le risorse sono scarse, abbiamo fatto il massimo possibile con le condizioni economiche date. Abbiamo aperto una breccia sulla rigidità della legge Fornero” ottenendo il riconoscimento che i lavori sono diversi. Il giudizio della Uil “articolato”. Ora si apra la “terza fase”.

“È stata presentata una nota finale di sintesi che ribadisce valutazione generale del dialogo costruttivo che si è avuto con i sindacati” in materia di pensioni. Così il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, al termine del tavolo a palazzo Chigi con le sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil. “Nella stesura finale ci sono stati alcune ulteriori specificazioni su categorie da destinare” queste misure e “abbiamo presentato la dichiarazione di volontà del governo di mantenere aperta la riflessione su giovani e donne”. Il Governo presenterà le misure sulla previdenza contenute nel documento presentato ai sindacati come emendamento alla legge di Bilancio. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, sottolineando che le posizioni sul documento dei sindacati sono “articolate”. “Avremmo preferito – ha detto riferendosi alle misure proposte – che fossero sostenute in modo analogo da tutti i sindacati”.