Furto in abitazione di pensionato di Villacidro: scoperto e denunciato ladro dopo aver venduto la refurtiva ad un compro oro di Cagliari.

Villacidro, 21 Nov 2017 – Alle ore 17.00 circa di ieri, i Carabinieri di Villacidro a conclusione delle indagini svolte a seguito di un furto in abitazione, verificatosi a Villacidro il 16 novembre scorso a casa di un pensionato del luogo, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione, M.M 48 anni, con precedenti, del paese, che nei giorni scorsi ha venduto la refurtiva, consistente in diversi anelli in oro, presso un compro oro di Cagliari.

Gli oggetti recuperati sono stati restituiti al proprietario.