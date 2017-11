Agricoltura, Assessori Caria e Assessore Spanu a tavola rotonda Flai-Cgil: giunta sempre disponibile a dialogo e confronto per rilancio comparto

Cagliari, 21 Nov 2017 – “Nessuna forma di assistenzialismo ma la necessità di rafforzare, con scelte mirate e risorse erogate con una logica ben definita, lo sviluppo del comparto agricolo che, per la sua particolare tipologia e l’importanza che riveste nel contesto sociale ed economico, ha bisogno di un’attenzione costante”. Lo ha detto l’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, intervenuto insieme all’assessore degli Affari Generali, Filippo Spanu, alla Tavola Rotonda promossa, a Cagliari, dalla Flai-Cgil sul tema “Agricoltura e zootecnia: una strategia per lo sviluppo”.

Spanu ha evidenziato il ruolo dell’agricoltura “nella tutela del territorio, nella cura del paesaggio e nella crescita complessiva delle comunità”. “Esiste un binomio inscindibile tra agricoltura e foreste, due valori assoluti che arricchiscono il nostro ambiente e il paesaggio rurale. Dobbiamo insistere sugli investimenti che puntano sulla qualità delle nostre produzioni e sull’equilibrio tra le nuove frontiere della tecnologia e le competenze antiche. Per sostenere lo sviluppo delle aziende stiamo portando la fibra ottica in tutti i territori. 75 comuni hanno già a disposizione la nuova rete che garantisce connessioni internet notevolmente più veloci rispetto all’attuale standard”, ha aggiunto il titolare degli Affari Generali.

Caria ha ricordato che “sono in corso i pagamenti previsti dalla legge 20/17 approvata dal Consiglio regionale nello scorso mese di settembre per sostenere e mettere in sicurezza il comparto ovicaprino. Abbiamo in cassa 45 milioni di euro e grazie al lavoro delle strutture di Laore, Argea e Agris stiamo dando risposta agli allevatori nei tempi previsti”.

L’assessore dell’Agricoltura ha poi dichiarato che “i 185 milioni di euro stanziati annualmente nell’ambito del Programma di sviluppo rurale offrono l’opportunità di tutelare le aziende svantaggiate e contrastare lo spopolamento delle campagne”. Ha inoltre evidenziato le misure sul lato del credito, come il pegno rotativo e il prestito di conduzione, e il buon esito del bando “Terra ai giovani” per favorire il ricambio generazionale.

Caria e Spanu hanno infine ribadito che la Giunta Pigliaru è sempre disponibile al dialogo e al confronto sui problemi dell’intero sistema agricolo.

Alla Tavola Rotonda ha preso parte il segretario regionale della CGIL Sardegna, Michele Carrus, e il presidente della Commissione Attività produttive del Consiglio regionale, Luigi Lotto. Hanno inoltre partecipato ai lavori Salvatore Pala, presidente dell’Organismo interprofessionale latte ovino sardo (OILOS), ormai giunto al traguardo della piena operatività, e Pierluigi Pinna, presidente dell’industria casearia Pinna di Thiesi. Red