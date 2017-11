Svolta la prima Assemblea Provinciale di Cagliari ed eletti i Delegati all’Assemblea Nazionale

Cagliari, 20 Nov 2017 – Venerdì 17 novembre si è svolta la prima Assemblea aperta di Articolo1-MDP Cagliari provinciale, nella storica sede di via Emilia della Fondazione Enrico Berlinguer.

L’Assemblea ha visto la partecipazione di numerosi amministratori e militanti tra i quali l’assessore di Cagliari Yuri Marcialis (coordinamento regionale MDP) che ha aperto i lavori introducendo il documento programmatico nazionale, i consiglieri comunali di Cagliari Andrea Dettori e Marco Benucci, il vice sindaco di Settimo Lello Concu e il vicepresidente del Consiglio regionale Eugenio Lai che ha concluso i lavori, tutti aderenti a MDP – Articolo 1.

Vi è stata una grande partecipazione di giovani, MGS (movimento giovanile di sinistra), che riunitasi in anticipo ha discusso dei temi fondanti portati avanti da MDP a livello regionale che nazionale.

L’Assemblea provinciale di MDP ha approvato il documento programmatico diffuso da Articolo UNO – Movimento Democratico e Progressista sui territori, ed eletto Andrea Zuddas, Ambra Joyce, Silvia Corongiu e Alessandro Poddi come Delegati all’Assemblea nazionale del Partito tenutasi il 19 novembre a Roma. Com

