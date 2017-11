Enrica Dettori di 27 anni di Scano Montiferro, sarà la donna che impersonerà Eleonora d’Arborea nel corso della Sartiglia 2018

Oristano, 20 Nov 2017 – La Proloco di Oristano ha scelto la ragazza che impersonerà Eleonora d’Arborea nel corso della Sartiglia 2018, si tratta di Enrica Dettori, 27 anni, di Scano Montiferro. Oltre alla passione per il cavallo e le trecce, Enrica ama scrivere e dipingere.

A scegliere la giovane amazzone è stato il presidente Andrea Cossu con l’intero Cda del sodalizio oristanese.

Ad Enrica, quindi, il compito di interpretare il ruolo della Giudicessa del casato degli Arborea più amata dagli oristanesi e non solo, la cui figura si manifesta attraverso le poche nozioni storiche giunteci ma, soprattutto, per l’aggiornamento e la promulgazione della Carta de Logu, rimasta in vigore fino alle soglie del Risorgimento.

L’11 e il 13 febbraio 2018, giorni in cui si svolgerà la prossima Sartiglia, Enrica-Eleonora aprirà la sfilata della corte, con i figuranti in costume medioevale.

La Proloco di Oristano, da quando, negli anni 70, ha introdotto la sfilata in apertura della giostra equestre, conserva con molto attenzione i costumi, che ogni anno vengono prestati gratuitamente a chi ne fa richiesta. Di recente, i costumi, sono stati dati in prestito alla Proloco di Buggerru, impegnata nella realizzazione di una sfilata medioevale.

L’appuntamento è per domenica 11 febbraio quando, con il rito della vestizione di Eleonora e la consegna del suo cavallo in piazza Eleonora, cui tutti sono invitati ad assistervi, inizierà la giornata dedicata alla Sartiglia 2018. Com