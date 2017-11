Pensioni, Gentiloni: misure doverose, giuste e di equità sociale. Ieri nessuna accordo ma rottura solita tra sindacati

Roma, 19 Nov 2017 – È terminato senza un accordo, ma con la solita rottura tra sindacati (quelli sempre sottomessi al governo di turno, Cisl e Uil, e la solita Cgil) quello che doveva essere il confronto risolutivo tra governo e sindacati sul tema pensioni.

Un nuovo incontro ci sarà martedì 21 alle 9.30. Ieri, il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha presentato due nuove proposte sullo stop al rialzo dell’età pensionabile anche per quelle di anzianità e sul fondo per la proroga dell’Ape sociale. La Cisl ha espresso un commento positivo. La Cgil ha sottolineato che si è persa un’occasione su giovani e donne. La Uil ha chiesto approfondimenti e correzioni.

Gentiloni aveva detto che quelle che il Governo mette sul tavolo per le pensioni sono “misure doverose” perché è “giusto che vengano attenuati alcuni effetti nell’applicazione e nel metodo di calcolo dell’aspettativa di vita”.

“Sono tutte cose sacrosante, di equità sociale e giuste in se – avrebbe sottolineato secondo fonti presenti alla riunione – altre misure le abbiamo messe sul lavoro. Il nostro impegno è scommettere su questa impostazione.

È un pacchetto molto rilevante che fa parte di una legge di bilancio che, sia pure nella delicatezza delle risorse, prevede misure per il pubblico impiego, per i giovani e per la povertà. È un pacchetto importante che contiene molte delle questioni che i sindacati hanno posto al centro della loro iniziativa. È la terza che volta che si attua la disposizione dell’aspettativa di vita, ma per la prima volta stanno discutendo Governo e sindacati di come accompagnare questa decisione con proposte mirate per alcune categorie”.

Gentiloni avrebbe inoltre affermato che “il Governo non si limita a recepire le indicazioni sull’aspettativa di vita, ma prende atto dell’utilità di alcuni interventi mirati. Noi abbiamo fatto un investimento su questo tavolo, attribuendogli un ruolo importante. Per questo vi chiediamo di sostenere questo pacchetto, perché noi lo difenderemo nella misura in cui voi lo sosterrete”.

Nella revisione “strutturale” del meccanismo di calcolo della speranza di vita a cui si adegua l’età pensionabile, dal 2021 si potrebbe considerare non solo la media del biennio confrontato con il precedente (e non più lo scarto secco) ma anche fissare un “limite massimo di tre mesi” per ogni futuro rialzo. Se si dovesse registrare un incremento superiore, sarebbe riassorbito nell’adeguamento successivo. Lo prevede il documento presentato dal Governo ai sindacati dove si legge che l’obiettivo è quello di “garantire un andamento più lineare”.

“È un pacchetto di misure importante alla luce delle risorse limitate del bilancio. Aver identificato le 15 categorie è un metodo convincente”. È quanto avrebbe detto il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, nel corso del confronto Governo-sindacati sulle pensioni.

Il governo “ritiene di aver fatto importanti sforzi” nelle proposte sulle pensioni presentate ai sindacati, ha affermato Padoan, nella conferenza stampa tenuta al termine del tavolo con Cgil, Cisl e Uil. “Nei prossimi giorni – ha aggiunto Padoan – metteremo ulteriormente a punto le proposte” nell’ambito di un pacchetto che “deve rimanere compatibile con l’orientamento della legge di bilancio”. Il ministro ha ricordato che le misure saranno all’interno della manovra. Quindi ha fatto presente che le organizzazioni sindacali hanno opinioni diverse sulla bontà del ‘pacchetto’: la Cisl ha espresso “una posizione di condivisione, la Cgil è di segno opposto e la Uil ha una posizione intermedia”.

“Il presidente del Consiglio ha ribadito l’indisponibilità a modificare il perimetro delle proposte”. Così la segretaria Cgil Susanna Camusso parlando al termine dell’incontro a Palazzo Chigi sulle pensioni. Camusso ha annunciato l’intenzione, di fronte a tale indisponibilità di procedere con “la mobilitazione che la mia organizzazione nelle prossime ore deciderà”.