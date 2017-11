 Il Rally Terra Sarda diventa gara di Coppa Italia 2018: ieri l’annuncio a Tempio del riconoscimento del rally da sempre al vertice nel settore delle corse su strada in Sardegna.

Tempio 19 Nov 2017 – Soddisfazione, gioia, orgoglio. Alla Porto Cervo Racing Team, l´atmosfera in questi giorni è davvero di grande festa. La scuderia, a pochi giorni dalla 6^ edizione del Rally Terra Sarda Città di Arzachena Rally della Gallura – Anglona e Bassa Valle del Coghinas, ha ricevuto la notizia della promozione per l’edizione 2018, (ancora da calendarizzare), entrando a far parte di una delle quattro gare valevoli per la Coppa Italia zona Centro.

“Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! – dice il presidente della scuderia Mauro Atzei nello Spazio Faber di Tempio – Un orgoglio che deve essere dell´intera isola, di tutto lo sport sardo, di ognuno che ama i rally! E’ un passo avanti, questo del Rally Terra Sarda che diventa gara di Coppa, che incoraggia a fare ancora meglio, dopo sei anni dalla nascita come una semplice ronde. Per merito dell´impegno di tutto lo staff e grazie anche agli appassionati dell´intera isola, siamo riusciti a raggiungere un primo risultato importante. Nei tanti anni di lavoro siamo cresciuti, abbiamo creato un sistema fatto di persone straordinarie, realtà economiche e territoriali e preparare l´evento all’ arrivo in una serie tricolore”.

Intano si affinano i dettagli per la gara che avrà inizio il 25 novembre. A Tempio Pausania, ieri mattina, il sindaco Andrea Biancareddu e il suo assessore allo Sport Gianni Addis, hanno organizzato un incontro per presentare ai loro appassionati, i dettagli di un appuntamento che si preannuncia ricco di sorprese. Gli amministratori hanno riconosciuto il valore agonistico del Rally Terra Sarda, ma anche la sua vocazione turistica. “E’ il nostro un territorio che ha una lunga e onorata tradizione rallistica – ha detto il primo cittadino – e che ancora oggi ha il desiderio di mostrare le sue potenzialità sportive e turistiche”.

Istituzioni – Presenti, i rappresentanti 26 Comuni: Aglientu, Aggius, Arzachena, Badesi, Bortigiadas, Bulzi, Calangianus, Chiaramonti, Erula, Laerru, Luogosanto, Luras, Martis, Nulvi, Olbia, Osilo, Palau, Perfugas, Tempio Pausania, Santa Maria Coghinas, Sant’Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Sedini, Tergu, Trinità d’Agultu e Vignola, Viddalba con i loro sindaci, vice sindaci o assessori hanno presenziato all’evento. La scuderia, le amministrazioni pubbliche e gli operatori economici, insieme hanno riconosciuto all’unisono il grande valore dell’evento. Nella Spazio Faber di Tempio hanno celebrato l’idea di una scuderia che per quest’edizione, ha pensato di fare le cose in grande con 26 paesi e città che contribuiranno, a rendere ancora più esaltante questa gara che è anche tappa del Sardegna Rally Cup.

Trofei – Oltre ai premi di rito, ben sei i trofei in palio: il Trofeo Costa Smeralda dedicato al vincitore del rally; il Trofeo Marcello Orecchioni sarà riservato al navigatore dell’equipaggio ultimo arrivato; il Trofeo Mak è per il miglior salto all’Abbiadori nella prova di Porto Cervo; il Trofeo Aido sarà assegnato all’equipaggio che si distinguerà maggiormente nello show della parte finale nella prova Luogosanto- Aglientu; il Trofeo Costa Rossa Trinità sarà consegnato al miglior salto nella prova Aggius- Trinità e il Trofeo Acque Termali di Casteldoria incoronerà i migliori tempi delle due ps di S. Maria Coghinas – Anglona nella classe più numerosa presente nel rally.

I primi iscritti: occhi puntati sul vincitore della precedente edizione l’equipaggio formato da Maurizio Diomedi con Mauro Turati su Ford Fiesta R5 curata dal Team Step Five, Maurizio oltretutto fresco trionfatore della Coppa Italia 3 zona, ha in bacheca due vittorie. Un altro dei grandi attesi sul podio è Vittorio Musselli, padrone di casa a Tempio che per la prima volta sarà navigato da Claudio Mele su Skoda Fabia R5 curata da Colombi. Vittorio non ha nascosto la sua emozione nell’avere Tempio sede di verifiche, partenza e shakedown: “è molto particolare essere qui, vedere presentato il rally a casa. Sono felicissimo di partire da Tempio, di affrontare le strade che conosco da sempre. Spero di portare a fine manifestazione, la mia macchina sul podio e di regalare alla mia città, una vittoria. Lo sport è esser tutti uniti è mostrare che si può esserlo. Il giorno che mi dimenticherò tutto questo resterò a casa”.

Non mancano i grandi nomi provenienti dalla penisola, primi tra tutti, entrambi su Ford Fiesta R5 Carlo Berchio con Giancarla Guzzi, Michele Sassano con Tania Bertasini, Stefano Dogliotti con Mirco Perrone, Francesco Zicari con Andrea Bruzzone, Matteo Ciulli con Alessio Migliorati, Mauro Cornero con Paolo Piccardo, Giovanni Santin con Ivo Galletto. Non mancheranno i vincitori del Trofeo Yokohama 2016, Igor Nonnis con Fabrizio Musu, grande attesa per gli altri piloti di casa tra cui Ronnie Caragliu con Gianfranco Tali e Alessandro Spezzigu con Marco Demontis entrambi gli equipaggi con il Super 2000, Santino Ruzittu con Frau Gian Mario, Marco Casalloni con Frau Massimiliano, Antonio Pirina con Fabio Atzeni, Cristian Uscidda con Fabio Salis, Marco Canu con Carlotta Piras. Tanti altri gli equipaggi già iscritti, altri hanno tempo per iscriversi alla gara entro lunedì 20.

Ecco il programma:

Venerdì 24 novembre 2017

Distribuzione road book – Arzachena c/o Auditorium Comunale h. 09.00/18.30

Ricognizioni con vetture di serie h. 09.00/19.30

Sabato 25 novembre 2017

Verifiche Sportive – Tempio Pausania Ex Convento degli Scolopi h. 08.30/12.30

Verifiche Tecniche – Tempio Pausania Corso Giacomo Matteotti h. 09.00/13.00

SHAKEDOWN h. 10.00/13.00

PARTENZA 6° Rally Terra Sarda – Tempio Pausania Corso G. Matteotti h. 14.30

PS1 “AGGIUS – TRINITA’ D’AGULTU 1” h. 14.59

PS2 “SANTA MARIA COGHINAS – ANGLONA 1” h. 15.45

RIORDINO 1 – S. Maria Coghinas V.le Sardegna h. 16.04

PARCO ASSISTENZA – Tempio Pausania Zona Industriale h. 17.16

PS3 “AGGIUS – TRINITA’ D’AGULTU 2” h. 18.16

PS4 “SANTA MARIA COGHINAS – ANGLONA 2” h. 19.02

RIORDINO 2 – S. Maria Coghinas V.le Sardegna h. 19.21

RIORDINO 3 IN – Arzachena P.zza Filigheddu h. 21.40

Domenica 26 novembre 2017

RIORDINO 3 OUT – Arzachena P.zza Filigheddu h. 08.30

PARCO ASSISTENZA – Arzachena Via Dettori h. 08.38

PS5 “LUOGOSANTO – AGLIENTU 1” h. 09.42

PS6 “PORTOCERVO – ARZACHENA 1” h. 11.06

RIORDINO 4 – Arzachena Ristorante Bar Picuccia h. 11.29

PARCO ASSISTENZA – Arzachena Via Dettori h. 11.57

PS7 “LUOGOSANTO – AGLIENTU 2” h. 13.01

PS8 “PORTOCERVO – ARZACHENA 2” h. 14.25

RIORDINO 5 – Arzachena Ristorante Bar Picuccia h. 14.48

PARCO ARRIVO e PREMIAZIONE – Arzachena P.zza Risorgimento