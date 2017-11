Giovane di Sestu arrestato dai carabinieri della Stazione della cittadina per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sestu (Ca), 19 Nov 2017 – Questa notte i carabinieri della Stazione di Sestu hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Luigi Piras, di 33 anni, della cittadina al confine con il territorio del Comune di Cagliari.

I militari, che tenevano già da tempo il giovane, hanno eseguito la perquisizione del suo domicilio dove hanno poi rinvenuto e sequestrato diversi grammi di hashish e di marijuana, materiale per il confezionamento e 375 euro in contanti ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio.

Quindi l’uomo è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge è stato trattenuto nelle camere si sicurezza della compagnia cc di Quartu Sant’Elena in attesa dell’udienza direttissima fissato per domani presso il Tribunale di Cagliari.