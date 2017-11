Polizia di Stato. 2500 Miglia per Telethon – Progetto “Andare lontano è possibile”.

Oristano, 17 Nov 2017 – Il progetto “2.500 Miglia per Telethon – andare Lontano è possibile”, organizzato dalla Questura della Spezia, d’intesa con l’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento, con la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato e con la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, nasce con la finalità di evidenziare l’attenzione della Polizia di Stato nei confronti dei soggetti più deboli attraverso una raccolta di fondi da destinare alla ricerca medico scientifica per la cura di bambini e giovani affetti da malattie genetiche rare che, come noto, viene attivamente sostenuta dalla Fondazione Telethon.

Tale progetto, che interesserà tutto il territorio nazionale, avrà una durata complessiva di 22 giorni e prenderà avvio il prossimo 23 novembre con la partenza dalla città della Spezia di un’autovettura della Polizia di Stato che, attraverso un percorso di 15 tappe che si snoderà lungo tutta la penisola, farà sosta in questa Regione venerdì 24 novembre presso il C.A.I.P. di Abbasanta.

In tale occasione, il Direttore del C.A.I.P. Dr. Antonio Pigozzi d’intesa con il Questore di Oristano Dr. Giovanni Aliquò, organizzerà una cerimonia durante la quale, alla presenza di qualificati rappresentanti dell’Amministrazione e dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, verrà simbolicamente versata la somma raccolta sino a quel momento.

Premesso quanto sopra, sia la cittadinanza che gli appartenenti alla Polizia di Stato presenti nella provincia di Oristano, potranno effettuare delle donazioni recandosi presso l’Ufficio Cassa della locale Questura, dal lunedì al sabato, nella fascia oraria 09.00/12.00.

Al termine della 15ma tappa, prevista per giovedì 14 dicembre in concomitanza con la 28a Maratona Televisiva Telethon che andrà in onda sulle reti RAI, si terrà la “Cerimonia Finale”, nel corso della quale, alla presenza del Questore di La Spezia, del Direttore del Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato e del Presidente della Sezione A.N.P.S. di La Spezia, l’intera somma raccolta a livello nazionale sarà consegnata ufficialmente al Referente Nazionale della Fondazione Telethon. Com