Operazione dei carabinieri della compagnia di Dolianova: in esecuzione tre ordinanze di custodia cautelare per tentata rapina a mano armata

Dolianova (Ca), 17 Nov 2017 – Dalle prime ore di questa mattina, nei comuni di Selegas, Suelli e San Sperate, è in corso un’operazione dei carabinieri della Compagnia di Dolianova per l’esecuzione di 3 ordinanze di custodia cautelare (2 in carcere e 1 ai domiciliari) nei confronti di altrettante persone responsabili della tentata rapina a mano armata (17 agosto 2015, SS 128) ai danni di un imprenditore di Dolianova, nella cui circostanza è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco esploso dai malviventi.

L’attività in corso vede l’impiego di circa 30 militari, con l’ausilio di una unità cinofila de Comando Provinciale CC di Cagliari.

Seguono aggiornamenti.