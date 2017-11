Migranti, a Sassari lunedì 20 novembre la Regione incontra gli studenti di tre istituti superiori

Cagliari, 17 Nov 2017 – Lunedì 20 novembre, con inizio alle 9.15, è in programma a Sassari nell’Aula Magna del Liceo Scientifico Marconi, in via Solari al civico 2, il quarto appuntamento del ciclo di incontri «La Regione incontra le scuole» sul tema dell’inclusione e dell’integrazione dei migranti. Parteciperanno al confronto gli studenti dello stesso Liceo “Marconi”, dell’Istituto Tecnico Agrario “Nicolò Pellegrini” e dell’Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera con i dirigenti scolastici e i docenti, l’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu, il sindaco Nicola Sanna, l’assessora alle Politiche Sociali Monica Spanedda e l’assessora della Pubblica Istruzione Alba Canu, Angela Quaquero, delegata del presidente Francesco Pigliaru per le questioni relative ai flussi migratori, Bakary Coulibaly, studente originario del Mali che frequenta l’Università di Sassari e il mediatore culturale Ahmed Naciri. Sono previste le testimonianze di giovani richiedenti asilo che vivono a Sassari.

Gli studenti prepareranno un video sui contenuti del dibattito. Il servizio, con stile giornalistico, sarà costituito da immagini e interviste realizzate al termine della mattinata. Red