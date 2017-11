Il Consiglio comunale si riunisce martedì 21 novembre: al Palazzo Civico di via Roma 145 a partire dalle 18. Interrogazioni dalle 17.

Cagliari, 17 Nov 2017 – Il presidente del Consiglio comunale, Guido Portoghese, ha convocato il Consiglio comunale per martedì 21 novembre 2017, nella consueta sede al secondo piano del palazzo Civico di via Roma 145.

A partire dalle ore 18 saranno trattati i seguenti punti argomenti:

– Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 146 del 10/10/2016 , ”Variazione n. 5 agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2017-2018-2019, ai sensi dell’articolo 175, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000″;

– Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 154 del 19/10/2016, “Variazione n. 6 al bilancio di previsione 2017-2018-2019, annualità 2017-2018-2019, ai sensi dell’articolo 175, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000″;

– Approvazione della Variante al Piano attuativo proposta con istanza della ditta Società Cooperativa Cento e più, ai sensi dell’articolo 21, comma 2 bis della Legge Regionale 45/89, relativa all’area sita in Cagliari tra la via Dei Valenzani, viale Ciusa e l’Asse Mediano, classificata dal Piano Urbanistico Comunale sottozona IC, ricompresa nel Quadro Normativo n. 11 Monte Claro, Unità Cartografica n. 5;

– Adozione del Piano attuativo proposto con istanza delle ditte Edil Gi.Va. srl e Pintore Costantino, ai sensi degli articoli 20 e 21 della Legge Regionale 45/89, relativo all’area sita in Cagliari compresa tra l’Asse Mediano, via Priore Fulco e via San Giuliano, Piano attuativo sottozone urbanistiche S3* e B4, a seguito di nullaosta per l’accorpamento di volumetria ex articolo 61 del Regolamento Edilizio e autorizzazione a procedere per stralci funzionali ex articolo 3, comma 3 della Legge Regionale 20/91;

– Mozione per l’attivazione di una applicazione informatica per dialogare con i cittadini, presentata dal consigliere Rodin;

– Mozione sulle politiche di promozione turistica, “Cagliari meta internazionale del turismo”, presentata dalla Commissione per la Valutazione delle politiche comunali e della Qualità dei servizi;

– Ordine del giorno sulla scuola di specializzazione medicina, presentato dal consigliere Sorgia.

Alle 17, il sindaco e gli assessori, ciascuno secondo le deleghe di competenza, risponderanno alle seguenti interrogazioni:

– consigliere Sorgia, su problematiche in via Leo/via Garavetti (assessori Frau e Marras);

– consigliere Sorgia, sulla situazione dei marciapiedi in via Dante e via Paoli (assessora Marras);

– consigliere Sorgia, sulla situazione dei parcheggi e marciapiedi in via Puccini (assessora Marras);

– consigliere Sorgia, su viabilità e carenza di parcheggi in via Bonn (assessora Marras);

– consiglieri Massidda e Mannino, sulla raccolta differenziata “porta a porta” (assessora Medda);

– consiglieri Schirru e Balletto, su area incolta di proprietà comunale ubicata tra le vie Chiabrera e Salvator Rosa (assessora Medda);

– consigliere Sorgia, su viabilità della via Verga (assessora Marras);

– consigliera Loredana Lai, su abitazione a canone agevolato per le giovani coppie (assessore Chessa);

– consigliere Sorgia, su marciapiedi delle vie Canepa, Paganini, Scarlatti, Leoncavallo e Mascagni (assessora Marras);

– consigliere Sorgia, su viabilità nella via Vesalio (assessora Marras);

– consigliere Sorgia, relativa a problemi igienico–sanitari causati dalla presenza di gatti in un condominio sito in via Guicciardini (sindaco e assessore Frau);

– consigliere Mereu, inerente al test sperimentale nei marciapiedi in viale Merello (assessora Marras);

– consiglieri Angius e Onnis, su contributi per il recupero del patrimonio edilizio del Centro Storico (assessora Ghirra);

– consigliere Aurelio Lai, su mancato funzionamento degli ascensori nella Casa di riposo “Vittorio Emanuele” (assessori Chessa e Secchi);

– consiglieri Mannino e Massidda, su arredo urbano (assessori Marras, Medda e Frau);

– consigliere Calledda, su calcolo della Tari per le utenze domestiche, quota variabile (sindaco);

– consiglieri Angius e Onnis, su pagamenti Tari (sindaco);

– consigliera Loredana Lai, su pagamento Tari, calcolo degli importi (sindaco);

– consiglieri Schirru e Balletto, relativa al servizio mensa scuola primaria via Is Guadazzonis (assessore Marcialis);

– consiglieri Angius e Onnis, su stalli di sosta Chiesa di Nostra Signora del Carmine (assessora Marras);

– consigliere Sorgia, su servizio di Trasporto pubblico “Amico Bus” (assessori Marras e Secchi);

– consigliere Calledda, in merito ai disagi del servizio “Amico Bus” (assessori Marras e Secchi);

– consigliere Calledda, inerente alla richiesta di documentazione del 28 luglio 2017 in merito al Piano di Risanamento Acustico (assessora Ghirra). Red

