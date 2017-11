Il comune di Cagliari bandisce concorso a premi Parità è rispetto delle differenze. Cagliari contro la violenza

Cagliari, 17 Nov 2017 – In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’amministrazione comunale organizza il concorso a premi “Parità è rispetto delle differenze. Cagliari contro la violenza”, rivolto alle scuole elementari e medie cittadine.

Il concorso è finalizzato a promuovere un approccio di genere nella pratica educativa e didattica per sensibilizzare le studentesse e gli studenti sul tema della prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza sessuale e di genere, favorendo cambiamenti nei comportamenti socio-culturali e l’eliminazione degli stereotipi di genere.

Le scuole interessate possono partecipare al concorso inviando la scheda di adesione e l’elaborato prodotto, entro e non oltre mercoledì 6 dicembre 2017.

I tre elaborati (grafica, fotografia o video) ritenuti più meritevoli, riceveranno rispettivamente €. 1.500 il primo calssificato, €. 1.000 il secondo e €. 500 il terzo.

Il bando di concorso e la modulistica sono scaricabili dal link sotto indicato. http://www.comune.cagliari.it/portale/it/bnd_altri_dettaglio.page?contentId=BND209784

