Gdf Sarroch: scoperto un evasore paratotale che, con un meccanismo elusivo, ha sottrato al fisco oltre 83.000 €.

Sarroch (Ca), 17 Nov 2017 – Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate e a contrasto dell’evasione fiscale, i militari della Guardia di finanza della tenenza di Sarroch, hanno effettuato un controllo nei confronti del titolare di una ditta individuale con sede sul litorale occidentale della provincia cagliaritana operante nel settore agricolo.

L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica della regolare dichiarazione dei canoni di locazione percepiti per la cessione di immobili.

L’attività delle Fiamme Gialle ha permesso di accertare che il padrone delle case date in affitto, per usufruire di una tassazione più agevolata ai fini dell’ imposta sui redditi delle società (pari al 27,5%), rispetto alla tassazione sulle persone fisiche (progressiva sul reddito fino al 43%), ha costituito una società, sempre con sede nello stesso litorale, appositamente creata per gestire alcuni immobili di sua proprietà, siti a Cagliari, Monastir ed Ussana, con la sottoscrizione di contratti di locazione commerciale.

La scoperta dell’elusione fiscale ha consentito di qualificare il soggetto verificato quale evasore paratotale, in quanto ha omesso di dichiarare, quali redditi di impresa, per gli anni 2015 e 2016, i canoni di affitto percepiti per un importo complessivo di € 83.160, nonché Iva per 14.000 €.