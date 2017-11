Pagamenti agricoli: in arrivo in Sardegna oltre 40 milioni per circa 7mila beneficiari

Cagliari, 16 Nov 2017 – Sono in arrivo in questi giorni in Sardegna oltre 40 milioni di euro destinati a circa 7mila imprenditori agricoli. L’ultima tranche di pagamenti sull’anticipazione del 70% della Domanda unica, firmata ieri dall’Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura (Agea) con il Decreto n.5, porta a oltre 90 milioni di euro l’ammontare totale di premio comunitario giunto sull’Isola dal 20 ottobre 2017. Salgono invece a circa 23.900 le aziende beneficiarie.

I dati specifici riguardanti la Regione Sardegna sono stati forniti dal soggetto competente Agea su richiesta dell’Agenzia regionale Argea. Le erogazioni delle anticipazioni sulla Domanda unica proseguiranno con cadenza settimanale fino al prossimo 30 novembre 2017.