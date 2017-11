Incendiata nella notte auto di una giovane operaia di Selargius, indagano i carabinieri della compagnia di Quartu S.E.

Quartu Sant’Elena (Ca), 16 Nov 2017 – Alle ore tre di questa mattina a Selargius, via San Nicolò, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio che ha danneggiato completamente una Citroen Picasso, di proprietà di una operaia 35enne. Le fiamme hanno danneggiato parzialmente anche una Fiat 600, parcheggiata accanto

Sul posto assieme ai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Quartu Sant’Elena sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno bonificato la zona e spento le fiamme. Indagini dei carabinieri di Quartu e della Stazione di Selargius.