Domani alle 23.30, su Rai Radio3, viene presentata La Ciociara di Marco Tutino dal Teatro Lirico di Cagliari.

Cagliari, 16 Nov 2017 – La Ciociara di Marco Tutino, in scena, per la prima volta in Europa, dal 24 novembre al 3 dicembre per la Stagione lirica e di balletto 2017 del Teatro Lirico di Cagliari, viene presentata, venerdì 17 novembre dalle 23.30 alle 24, dalla Rai Radio3 (96,3 MHz), nel corso della trasmissione “Radio3 Suite”.

La puntata di venerdì è condotta da Andrea Penna, in studio da Roma, e da Stefano Valanzuolo, dal Teatro Lirico di Cagliari e prevede, oltre ad ascolti musicali, anche tre brevi interviste al compositore Marco Tutino, al direttore d’orchestra Giuseppe Finzi ed al soprano protagonista dell’opera Anna Caterina Antonacci.

La Ciociara viene rappresentata: venerdì 24 novembre alle 20.30 (turno A); sabato 25 novembre alle 19 (turno G); domenica 26 novembre alle 17 (turno D); martedì 28 novembre alle 20.30 (turno F); mercoledì 29 novembre alle 20.30 (turno B); venerdì 1 dicembre alle 20.30 (turno C); sabato 2 dicembre alle 17 (turno I); domenica 3 dicembre alle 17 (turno E). Le recite per le scuole, edizione “ridotta” dell’opera della durata complessiva di 75 minuti circa, sono: martedì 28 novembre alle 11, giovedì 30 novembre alle 17 (speciale famiglie e associazioni) e venerdì 1 dicembre alle 11.

La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, il sabato dalle 9 alle 13 e nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. I giorni festivi solo nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. Com