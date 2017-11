Arrestato dai carabinieri della Stazione di Ca-Sant’Avendrace, giovane pregiudicato di Cagliari con l’accusa di incendio doloso

Cagliari, 16 Nov 12017 – Alle ore 17:30 circa di ieri, i carabinieri della Stazione di Cagliari – Sant’Avendrace, a seguito di un incendio di natura dolosa che ha visto coinvolta un’abitazione al pian terreno in via Ardenne, hanno arrestato nella flagranza di reato, Roberto Camba, di 23 anni, cagliaritano.

Il pregiudicato, cosi come è stato accertato dai militari, intorno alle 15.30, dopo aver discusso animatamente con uomo residente nella stessa via ha poi cosparso la porta d’ingresso dell’appartamento di quest’ultimo di liquido infiammabile, innescando un incendio che è divampato fin dentro l’abitazione. Nell’occasione, il nucleo familiare (comprensivo di due minori), presente all’interno dell’abitazione, è riuscito a fuggire da una finestra, mettendosi in salvo.

Quindi i carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto, dopo aver raccolto le prime informazioni testimoniali sono riusciti a rintracciare nei pressi di via Tofane l’autore del gesto che è stato fermato e dichiarato in arresto.