Sottoscritto in Prefettura un Protocollo d’intesa in materia di formazione civica e di informazione degli stranieri

Cagliari, 15 Nov 2017 – Questa mattina il Prefetto di Cagliari Tiziana Costantino ed il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Francesco Feliziani hanno sottoscritto in Prefettura un protocollo d’intesa volto a definire le modalità di formazione civica e di accertamento della conoscenza della lingua italiana degli stranieri.

Più in particolare, l’Accordo definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle sessioni di formazione civica e di informazione, nonché di svolgimento dei test per l’assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia.

Lo straniero che intende richiedere un permesso di soggiorno di breve periodo (uno o due anni) deve, infatti, sottoscrivere contestualmente un Accordo di integrazione con il quale si impegna a realizzare specifici obiettivi di integrazione, mediante l’acquisizione di crediti formativi, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. Una volta ottenuti i 30 crediti previsti lo straniero acquista il diritto a richiedere di continuare a permanere sul territorio nazionale.

Attraverso l’odierno accordo, viene rinnovato l’impegno tra la Prefettura e l’Ufficio scolastico Regionale a collaborare per la realizzazione degli obiettivi di integrazione imposti dalla legge agli stranieri. Com