Rapina con ascia presso supermercato ‘Lidl’ di Carbonia: denunciato in stato di libertà l’autore del reato

Carbonia, 15 Nov 2017 – Intorno alle 24.00 di ieri, a Carbonia, al termine delle indagini, della raccolta delle prove e della relativa interlocuzione con la competente A.G. (dott.ssa Liliana Ledda), i carabinieri della Stazione ed i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Carbonia, hanno deferito in stato di libertà per la rapina con ascia ai danni del supermercato “Lidl” un giovane disoccupato del posto, di 23 anni, con precedenti specifici, già in cura per problemi di tossico-dipendenza.

Il giovane è stato rintracciato intorno alle 22 di ieri imbrattato di sangue (si ritiene per ferite da autolesionismo) e, sottoposto a fermo e perquisizione è stato trovato in possesso di € 300 circa e dell’ascia con cui ha aveva commesso il reato qualche ora prima la rapina.

È stato deferito e non arrestato perché trascorsa flagranza.