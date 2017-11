Prostituta cagliaritana rapinata da un giovane del Gambia: arrestato poco dopo dai carabinieri della Stazione di Stampace.

Cagliari, 15 Nov 2017 – La notte scorsa a Cagliari i carabinieri della Stazione di Stampace, hanno arrestato un extracomunitario del Gambia, di 21 anni, per il reato di rapina. Infatti Kujabi Adama, che poco prima ha consumato un rapporto sessuale nei pressi di piazza Sorcinelli con una prostituta cagliaritana di 39 anni, ha assalito la donna procurandole alcune escoriazioni e poi ha cercato di sottrarle qualche banconota e subito dopo si è allontanato.

In seguito, una volta che la pattuglia dell’Arma ha raggiunto il luogo della rapina hanno avviato subito le ricerche dello straniero ed è stato poi rintracciato in via Roma dove è stato immediatamente bloccato e arrestato.

La donna, scossa per quanto avvenuto, è stata soccorsa e poi ricoverata in osservazione presso il reparto di ginecologia dell’ospedale civile SS. Trinità. Il Gambiano, invece, dopo le formalità di legge in caserma è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima che si è svolta stamane e il giudice ha confermato il provvedimento restrittivo ed inseguito trasferito e rinchiuso nel carcere di Ca-Uta.