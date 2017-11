Agenti del Corpo forestale di Iglesias scoprono uno smaltimento illegale di rifiuti: scoperta a Piscinas un’officina abusiva e denunciato il titolare

Iglesias, 15 Noc 2017 – Il sequestro di un’officina meccanica con tutte le attrezzature e una sanzione di oltre 5mila euro a un 64enne originario di Carbonia sono il risultato della recente operazione compiuta dal Corpo forestale a Piscinas.

Il personale della Stazione Forestale di Santadi e del Nucleo Investigativo di Iglesias, entrambi in capo al Servizio Ispettorato Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Iglesias, ha scoperto un’officina meccanica totalmente abusiva durante il servizio per la repressione del reato di smaltimento illegale di rifiuti. Carrozzeria, parti motoristiche, meccaniche e interi veicoli diventati rottami, addirittura uno trasformato in gabbia per galline: questo lo scenario di accumulo disordinato nel piazzale dell’officina che si è presentato agli agenti.

Fatto più grave, l’artigiano abusivo – che si occupava anche di acquistare e rivendere autoveicoli usati – non potendo smaltire lecitamente i rifiuti prodotti, li eliminava con il fuoco, diffondendo sostanze pericolose nell’atmosfera. Quindi l’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il grave reato di combustione di rifiuti e di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. I rottami sono ora sottoposti a sequestro penale, in attesa della rimozione.