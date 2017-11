Sanità, su indennità medici si lavora a chiarire modalità di riconoscimento

Cagliari, 15 Nov 2017 – L’assessorato della Sanità comunica che sta lavorando per chiarire – anche con una delibera di Giunta – l’accordo integrativo regionale approvato nel 2010 e definire, in maniera chiara e inequivocabile, le modalità per il riconoscimento delle indennità dei medici di continuità assistenziale e del 118.

“La Regione Sardegna – dichiara l’assessore Luigi Arru – ha finalizzato le indennità dei medici a specifici obiettivi e attività che hanno contribuito al miglioramento della qualità dell’assistenza e dell’integrazione delle equipe nelle cure primarie. Al termine dei necessari approfondimenti, che verranno svolti in tempi rapidi, auspichiamo una positiva soluzione della vicenda”. Com