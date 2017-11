Protezione civile, sistema operativo sul nuorese per la neve

Cagliari, 14 Nov 2017 – Il Sistema regionale di Protezione civile è operativo per supportate i Comuni e le popolazioni nelle aree su cui in queste ore cade la neve.

Donatella Spano, l’assessora con delega alla Protezione civile, ha personalmente sentito il prefetto di Nuoro, l’amministratore della Provincia e i sindaci delle zone più interessate per accertarsi della situazione nei singoli territori. Sulla base delle previsioni il fenomeno non desta per ora preoccupazione. Gli aggiornamenti quotidiani dei bollettini si trovano sul sito della Protezione civile.