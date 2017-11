Areus, Assessore Arru replica all’ex presidente della Regione Sardegna Ugo Cappellacci

Cagliari, 14 novembre 2017 – In una nota l’assessore alla Sanità della Regione Sardegna afferma: “L’onorevole Cappellacci continua a fare polemiche sul nulla. Giorgio Lenzotti ha i titoli previsti dalla normativa vigente per ricoprire l’incarico per il quale è stato chiamato dalla Giunta, tanto che risulta tra gli idonei negli Albi per direttori generali”. È la replica dell’assessore della Sanità, Luigi Arru, alle esternazioni dell’ex presidente Cappellacci sui requisiti del Dg dell’Areus.

"Nessuno – prosegue Arru – ha mai affermato che il titolo o criterio di scelta fosse legato ad esperienze di gestione di una possibile maxiemergenza o di eventi internazionali. L'Areus è sì una azienda dell'emergenza urgenza, ma con compiti sempre più complessi e articolati. Peraltro – conclude l'assessore – è curioso che sollevi dubbi sulla competenza in materia sanitaria chi ha fatto nomine di persone, per le Aziende sanitarie, prive della minima esperienza nel settore".