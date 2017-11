Un 40enne di Cagliari denunciato dai carabinieri per danneggiamento.

Cagliari, 13 Nov 2017 – All’una di questa notte, a Cagliari i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno deferito in stato di libertà per danneggiamento, un manovale di 40 anni, di Cagliari in quanto univocamente individuato quale responsabile, alle precedenti ore 22.30, di aver dato fuoco ad un cassonetto della Via Santa Maria Chiara nel quartiere cagliaritano di Pirri.

In particolare, l’uomo è stato colto nella flagranza del reato dai militari impegnati in un normale servizio di prevenzione e controllo del territorio, in evidente alterazione psicofisica causata dall’abuso di alcol (constatazione sintomatica) e, quindi, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di 2 accendini che sono stati sequestrati.