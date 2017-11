Pari opportunità, commissione domani in consiglio regionale per doppia preferenza di genere

Cagliari, 13 Nov 2017 – “Domani, martedì 14 novembre, la Commissione Regionale per le pari opportunità, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, assisterà all’esame del Consiglio regionale del Testo unificato sulla doppia preferenza di genere. Auspichiamo che la Sardegna, nel consenso del Consiglio regionale, da domani si doti di strumenti elettivi che garantiscano vere opportunità di eguaglianza di genere.

Chiediamo ai diversi schieramenti politici di procedere senza ulteriore ritardo alla modifica della Legge Statutaria Elettorale 12.11.2013, con l’introduzione della doppia preferenza di genere, in modo che ogni elettore possa esprimere due preferenze distinte, una per le candidate di sesso femminile ed un’altra per i candidati di sesso maschile, a prescindere da ogni altra eventuale modifica della legge. Solo così si renderà effettivo il diritto di tutti i cittadini e di tutte le cittadine di avere piena e totale pari opportunità nell’esercizio dell’azione politica già dalle prossime elezioni”.

Lo dichiara la presidente della commissione regionale pari opportunità, Gabriella Murgia. Red