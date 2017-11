Operativa a Cagliari la Consulta dello Sport.

Cagliari, 13 Nov 2017 – È nata, con l’insediamento presieduto dall’Assessore allo Sport Yuri Marcialis, venerdì 10 novembre a Cagliari, per la prima volta in città, la Consulta per lo Sport.

L’organismo, che si pone come un nuovo vettore in città per la promozione sportiva, coinvolgerà diversi attori che si occupano del mondo dello sport.

Nella prima seduta sono stati eletti il presidente che sarà Andrea Contini (rappresentante della FIGC), il vice presidente Maurizio Siddi (CSI) e il coordinamento che sarà composto da Gianfranco Fara (CONI), Simone Carrucciu (CIP), Cristian Stevelli (Rari Nantes) in rappresentanza delle società storiche, Manuela Caddeo (CUS Cagliari) per le polisportive e Francesca Ravot (MSP) per gli enti di promozione sportiva.

La Consulta è composta da circa quaranta componenti ma sarà un organismo dinamico che può aprirsi in qualsiasi momento ad altri soggetti.

“Sarà lo strumento utile – il commento dell’Assessore Yuri Marcialis sulla Consulta – per coinvolgere maggiormente il mondo dello sport nelle scelte dell’Amministrazione”.

Alla seduta di insediamento hanno partecipato, il CONI con il suo presidente regionale Gianfranco Fara, il CIP con Simone Carrucciu, l’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) con il vice presidente regionale Andrea Frailis, l’Università di Cagliari con il pro Rettore Francesco Mola, per la Medicina dello Sport, Andrea Loviselli, Andrea Delpin in rappresentanza dell’Ufficio Regionale Scolastico e otto Federazioni sportive indicate dal CONI. Presenti anche tutti gli enti di promozione sportiva, le società con più di cinquant’anni di attività e le polisportive con più di venticinque anni di attività. Com

