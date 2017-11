Donna pregiudicato di Cagliari arrestata dagli agenti delle Volanti per tentato furto aggravato.

Cagliari, 13 Nov 217 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari, hanno arrestato Daniela Linetti, 49 anni, con precedenti di polizia, per tentato furto aggravato.

Ieri mattina, un equipaggio di una Volante, mentre percorrevano la centralissima via Dante hanno notato davanti al negozio Ovs un uomo che tratteneva una donna. Quindi è stato immediato l’intervento dei poliziotti che ha permesso di bloccare la donna, riconosciuta subito dagli operatori della Polizia perché pregiudicata per reati contro il patrimonio.

A trattenerla era un addetto alla sicurezza del negozio Ovs che ha riferito agli agenti che la Linetti dopo avere staccato le placchette antitaccheggio da diversi capi di abbigliamento, per un valore di 240€ circa, ed averli occultati all’interno di una borsa, ha cercato di oltrepassare le casse ma è stata subito dopo notata dal personale della vigilanza è stata fermata e trattenuta sino all’arrivo della Polizia. La merce è stata interamente restituita ai titolari del negozio.

La Linetti accompagnata in Questura è stata tratta in arresto per il reato di tentato furto aggravato e su disposizione del PM di turno accompagnata presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare in attesa del processo per direttissima previsto nella mattinata odierna.