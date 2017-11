Comune di Cagliari – Domani presentazione alla Mem de “Le Meraviglie del Possibile”

Cagliari, 13 Nov 2017 – Domani alle ore 11, nello Spazio Eventi della Mediateca del Mediterraneo, si terrà la conferenza stampa di presentazione de Le Meraviglie del Possibile – Intertwine, quarta edizione del Festival Internazionale di Teatro, Arte e Nuove Tecnologie, organizzato da Kyberteatro, spin-off della compagnia L’Aquilone di Viviana.

Saranno presenti l’Assessore alla Cultura del Comune di Cagliari Paolo Frau, l’Assessore alla Cultura della Regione Sardegna Giuseppe Dessena, i direttori artistici del Festival Ilaria Nina Zedda e Marco Quondamatteo.

Durante la conferenza stampa verrà presentato, insieme agli altri appuntamenti, il primo evento in programma dal 15 al 18 novembre alla MEM: la mostra #Milionidipassi Experience, promossa da Medici Senza Frontiere, un viaggio nella drammatica realtà delle nuove migrazioni, attraverso un’installazione multimediale ed esperienziale – i visitatori indosseranno visori di ultima generazione – dedicata alla moltitudine di persone in fuga dai loro paesi a causa di guerre, violenze o povertà. Com

