Ats-Assl Nuoro smentiscono voci licenziamenti infermieri con contratti in scadenza. 

Sassari, 13 Nov 2017 – Ats e Assl di Nuoro in una breve nota affermano: “Non ci sono stati, né ci saranno, licenziamenti di infermieri, i contratti in scadenza saranno prorogati, senza che restino posti vacanti. Lo assicurano i vertici dell’Ats e della Assl di Nuoro, in risposta alle dichiarazioni dei sindacati della Funzione Pubblica del Nuorese”.

“Sono già stati assunti 46 infermieri, – si afferma ancora nella nota – a dimostrazione che non c’è alcuna volontà di penalizzare la sanità nuorese e tanto meno i pazienti. L’Azienda sta rispettando gli impegni assunti e resta disponibile al dialogo e al confronto costruttivo”. Com