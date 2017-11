Iraq, fosse comuni ad Hawija ex zona occupata dall’Isis

Orribile scoperta da parte delle forze di sicurezza irachene che hanno scoperto diverse fosse comuni contenenti i corpi di almeno 400 persone massacrate dall’Isis a Hawija, 240km a nord di Baghdad, che le truppe governative hanno strappato ai jihadisti ad ottobre. Lo riferisce la Bbc online.

Il governatore della provincia di Kirkuk, RakKirkuk, Rakan Said, ha detto che i cadaveri sono stati trovati in una base militare, trasformata in un “luogo di esecuzione”. Alcuni erano in abiti civili, altri con una tuta che l’Isis faceva indossare alle persone condannate a morte.

Secondo quanto riferito dal generale, Mortada al-Luwaibi, i siti contenenti i cadaveri sono stati ritrovati dopo la “segnalazione di alcuni testimoni”.