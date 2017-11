Gdf Cagliari – Controllo del territorio: sequestrati 41 capi di abbigliamento contraffatti, 3,7 grammi di hashish, 2 grammi di marijuana, denunciata una persona e segnalate altri 3 alla prefettura.

Cagliari, 12 Nov 2017 – Nel corso delle quotidiane attività di controllo del territorio, i militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Cagliari hanno eseguito più interventi nel comparto del contrasto alla contraffazione ed al minuto spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel capoluogo regionale, nella centralissima via Roma, i finanzieri hanno sequestrato 41 capi di abbigliamento con marchi contraffatti, riconducibili a note aziende estere. Quindi l’ambulante extracomunitario, D.K. di 23 anni, del Senegal, già gravato da numerosi specifici precedenti di polizia, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Invece nel porto cittadino, le Fiamme Gialle, coadiuvate dalle unità cinofile, in due distinte occasioni, hanno individuato due soggetti in possesso di sostanze stupefacenti mentre scendevano dal traghetto proveniente da Napoli: D.G., di 36 anni, residente a Napoli e G.P., di 22 anni, residente a Cagliari, sono stati segnalati alla locale prefettura per possesso di droga, rispettivamente, di due grammi di marijuana e due grammi di hashish.

Infine i finanzieri di Iglesias, nel corso di un controllo effettuato presso il centro intermodale di Carbonia in collaborazione con le unità cinofile, hanno sequestrato 1,7 grammi di hashish in possesso di S.P. 23 anni, residente a Carbonia: anche per lui è scattata la segnalazione all’autorità prefettizia.