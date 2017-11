Arrestata coppia disoccupata di Villacidro nella flagranza del reato di furto aggravato e di possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso.

Villacidro (Ca), 12 Nov 2017 – Alle ore 18.00 di ieri, a Guspini, nel corso di un servizio per il controllo del territorio, i carabinieri del Norm della compagnia di Villacidro, hanno arrestato, in flagranza di reato, Alessandro Muscas, di 18 anni, disoccupato del paese e Assunta Sulcis, di 37 anni, che lei disoccupata dello stesso paese, per i reati di furto aggravato e di possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso.

La coppia, poco prima del fermo, avevano asportato una borsa contenente 370,00 euro e documenti vari, di proprietà di Veronica Nocco, di Guspini, da un autovettura Wolkswagen Tiguan di proprietà della donna, che era parcheggiata nella via Gramsci.

Gli arrestati al termine delle formalità sono stati portati nella loro abitazione dove rimarranno in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per domani mattina presso il Tribunale di Cagliari.