Ostia, concluso interrogatorio di Roberto Spada: Gip si riserva decisione. Oggi marcia contro mafia

Roma, 11 Nov 2017 – Si è concluso attorno alle 15, nel carcere di Regina Coeli a Roma, l’interrogatorio di convalida di Roberto Spada fermato dopo l’aggressione del giornalista Rai ad Ostia.

L’atto istruttorio si è svolto davanti al gip Anna Maria Fattori alla presenza dei Pm Giovanni Musarò e Ilaria Calò. A Spada la procura contesta il reato di lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso e dai futili motivi. I Pm hanno lasciato il carcere di Regina Coeli senza rilasciare dichiarazioni.

Il giudice Anna Maria Fattori si è riservato di decidere sulla richiesta di convalida del fermo di Roberto Spada, avanzata dalla Procura, e sulla contestuale emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il gip ha 48 ore di tempo per pronunciarsi. Spada ha risposto alle sue domande.

“Quella testata è stata data perché sono stato provocato dal giornalista”. Così Roberto Spada ha risposto al Gip. Il fermato, nel corso dell’atto istruttorio durato circa due ore, ha ammesso di aver aggredito Daniele Piervincenzi affermando che la sua reazione stata legata ad una provocazione.

Nel primo pomeriggio a Ostia, è iniziata la marcia contro la mafia e la criminalità organizzata. “Contro ogni forma di violenza, fuori la mafia dallo stato”. “Contro tutte le mafie”. “Casa lavoro dignità, no alla violenza fascista a mafiosa”. Questi alcuni cartelli e striscioni esposti nei pressi della stazione Ostia Lido dove inizia il corteo senza bandiere politiche contro la mafia a cui partecipa anche la sindaca Virginia Raggi. La manifestazione sfilerà fino a piazza Gasparri. “Siamo qui contro tutte le mafie”, dice un manifestante. In piazza anche rappresentanti dell’Anpi, tra cui il presidente provinciale Fabrizio De Sanctis: “Noi partecipiamo e ci mettiamo al servizio di tutti gli antifascisti per dire no alla violenza fascista mafiosa e criminale”. “La sindaca rappresenta tutti non solo il M5S, questa una manifestazione apolitica”, afferma Angela venuta da Velletri per partecipare al corteo.

“Ho fatto mia una richiesta dei cittadini. Non sono qui per fare campagna elettorale. Siamo qui tra i cittadini, questa è una bella risposta”, ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a Ostia.

Sul caso Ostia interviene anche la presidente della commissione antimafia Rosy Bindi. “Chi parlava di mafia a Ostia non era un visionario, pensare che qualcuno aveva addirittura contestato lo scioglimento della circoscrizione. Quello che è avvenuto – aggiunge – aiuta a far capire la serietà della situazione al grande pubblico. A Ostia ci sono famiglie come gli Spada che da anni controllano il territorio, soprattutto l’uso del litorale, ma la situazione era ben nota anche prima che il giornalista subisse l’aggressione”.