Extracomunitario di 40 anni arresto dagli agenti di Polizia del Commissariato di Olbia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Olbia, 11 Nov 2017 – Ieri sera, personale della Polizia di Stato del Commissariato di Olbia ha arrestato extracomunitario di 40 anni, residente in Sardegna, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in una strada della periferia della città, si sono imbattuti nel presunto spacciatore che visto io suo atteggiamento nervoso, ha indotto gli operatori ad effettuare controlli più approfonditi e, infatti, a seguito di perquisizione personale, lo straniero è stato trovato in possesso di 34 ovuli, celati all’interno dei pantaloni nei quali vi erano in totale, 400 grammi di eroina.

Quindi lo straniero è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di rito è stato accompagnato e rinchiuso presso la locale Casa Circondariale di Bancali dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.