Domani sera domenica 12 Novembre arriva dalla Groenlandia un assaggio di freddo polare con vento, pioggia e neve

Cagliari, 11 Nov 2017 – È tutta colpa dello “sbilanciamento” dell’anticiclone verso le Isole Britanniche se tra domenica sera e lunedì mattina l’Italia verrà investita da un’onda di aria fredda che porterà un ‘anticipo’ d’inverno sulla Penisola, con temperature in calo anche di 7-10 gradi nel Nord-est e al Centro. E’ quanto prevedono i meteorologi, secondo cui l’inizio della prossima settimana vedrà l’Italia investita da forti venti, con rovesci e temporali al Centro-Sud e sulle isole nevicate anche a quote molto basse sull’Appennino settentrionale. La situazione migliora da mercoledì.

“Una veloce perturbazione in arrivo dalla Groenlandia -spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera – porterà un precoce assaggio di inverno su diverse Regioni. Artefice di questa situazione sarà lo sbilanciamento verso le Isole Britanniche dell’anticiclone, aprendo così un varco a più fredde correnti dal Nord”. “La circolazione umida ed instabile afro mediterranea in azione in questi giorni sull’estremo Sud – aggiunge Nucera – si attenuerà già da domenica sera. Nel contempo una veloce perturbazione valicherà le Alpi dando vita ad una bassa pressione che insisterà per qualche giorno sull’Italia. Piogge e qualche temporale interesseranno già da domenica pomeriggio soprattutto Lombardia, Liguria di Levante e Nord Est, spingendosi poi anche a Toscana, Umbria e Marche settentrionali”. Per effetto di questa perturbazione, le temperature saranno in diminuzione quasi ovunque, in modo più sensibile al Nordest al Centro e sulla Sardegna con un calo anche nell’ordine di 7-10 gradi. I valori si porteranno diffusamente sotto le medie stagionali, soprattutto al Centro-nord. Qualche gelata sarà possibile nelle ore più fredde del giorno al Nord. Ad accompagnare questa circolazione invernale saranno inoltre i venti forti dapprima di Libeccio e Ponente, poi di Tramontana e Maestrale. Bora sull’alto Adriatico, con raffiche oltre i 100km/h. Mari fino a molto agitati o grossi con mareggiate sulle coste esposte.

La bassa pressione sarà in piena azione a partire da martedì in tutta Italia. Sono previste piogge e temporali sparsi su NordEst e Centro Sud mentre la neve cadrà fino a quote di collina sull’Emilia Romagna, a tratti anche più in basso sui rilievi orientali della Regione. Probabili nevicate fino a 400-800 metri di altitudine anche tra Umbria, Toscana e Marche. Sul resto dell’Appennino la neve è prevista oltre i 1000-1500 metri. “Da mercoledì – conclude Nucera – la pressione sarà in aumento ed il tempo subirà un graduale miglioramento quasi ovunque”.